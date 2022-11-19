لجنة المعلّمين السودانيين تطلق تحذيرًا غامضًا





أطلقت لجنة المعلمين السودانيين، السبت، تحذيرًا غامضًا دعت فيه إلى عدم إرهاب أو تخويف أو تهديد أيّ معلمٍ بغرض منعه من ممارسة حقه الدستوري في الإضراب.

جاء ذلك بحسب تعميمٍ صحفي، أطّلع عليه”باج نيوز”.

وقالت اللجنة إنّ مكتب الرصد والمتابعة سيعمل على حصر الانتهاكات بالمركز والولايات.

وأشارت إلى أنّ اللجنة ستتّخذ إجراءات رادعة في حقّ من تسوّل له نفسه انتهاك حقّ أيّ معلمٍ.

وسابقًا، دعت لجنة المعلمين السودانيين، إلى إضراب العزّة في الثامن والعشرين من نوفمبر الجاري، حتى تحقيق مطالبها.

باج نيوز