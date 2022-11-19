وزارة الطاقة:عودة مصفاة الخرطوم الاولى للعمل بكامل طاقتها





ثمن السيد وزير الطاقة والنفط المهندس محمد عبدالله محمود الجهود الكبيرة التي بذلت لعودة مصفاة الخرطوم الاولي للعمل بشكل كامل بعد توفر كميات كافية من خام مزيج النيل مؤكدا علي الحفاظ علي منشآت البلاد النفطية.

من جانبها اكدت المهندس منيرة محمود مدير عام شركة مصفاة الخرطوم للبترول عودة المصفاة الاولى للعمل بصورة طبيعية بعد توفر كميات كافية للتشغيل .اعتبارا من صباح الجمعة حيث جرت عمليات الضخ لمنتج الغاز في مركز التحكم و مستودعات الشركات كما تجري عمليات ضخ بقية المنتجات النفطية بصورة طيبة علاوة علي ان المصفاة الثانية كانت وما زالت تعمل بصورة طبيعية. واكد مدير عام المنشآت النفطية المهندس ابوعبيده أحمد الصديق حرص الوزارة علي سد الثغرات و متابعة المنشآت النفطية من المنبع الي المصب للحفاظ علي ممتلكات الشعب السوداني.

تجدر الاشارة الى ان الجزء الخاص بتكرير خام مزيج النيل فى مصافة الخرطوم للبترول كان قد توقف فترة محدودة بسبب تخريب الخط الناقل للخام عند منطقة الخرصانة وهو يعد أحد الخامات البترولية التي تمد الجزء الثاني من المصفاة الا انه وبفضل جهود المهندسين تم اصلاح العطل وعاود المصفاة عمله بصورة جيدة.

وكالة سونا