شاهد بالفيديو.. بأزياء فاضحة كشفت عن مفاتنها.. فتاة سودانية تطالب الرجال بالكف عن إرسال صور زوجاتهم لها وهن في السرير





كشفت فتاة سودانية مقيمة خارج البلاد عن بعض المواقف التي تضايقها من بعض الرجال وذلك أثناء مقطع فيديو قامت بنشره وتم تداوله بعد ذلك على نطاق واسع.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد ظهرت لفتاة خلال حديثها بأزياء وصفها رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالفاضحة وذلك بعد أن أظهرت مفاتنها.”

حيث قالت في حديثها أن تعاني من تشبيه الرجال لها بزوجاتهم وقريباتهم وذلك بعد دخولهم عليها أثناء بثها “لايف” على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشفت الفتاة بحسب ما شاهدت محررة موقع النيلين عن استقبالها صورة مرأة سودانية أرسلها لها زوجها وهي على السرير وذلك بعد أن أخبرها بوجود شبه بينها وبين زوجته.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين