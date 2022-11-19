شاهد بالفيديو.. الشاب السوداني الذي اختار حضور مونديال قطر بدلاً من الزواج من حبيبته يصل الدوحة وسط استقبال طيب لحضور العرس الكروي





وصل العاصمة القطرية الدوحة يوم أمس الشاب السوداني وضاح, الذي شغل الأسافير ووصل حديثه السابقة لكل أرجاء الوطن العربي الكبير.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فإن الشاب السوداني كان قد ظهر في مقابلة، وطرحت عليه الإعلامية سؤالاً خيرته فيه بين حضور كأس العالم أو الزواج من حبيبته، ليرد عليها باختيار حضور كأس العالم وزيارة قطر.

وكان المواطن القطري مبخوت المريّ قد تكفل باستقبال الشاب في بطولة كأس العالم لكرة القدم وحضور مباراة الافتتاح؛ وهي الأمنية التي كشف عنها الأخير في البرنامج الذي تم استضافته فيه.

ووفقاً لمتابعات محررة موقع النيلين فقد وصل وضاح بالفعل للدوحة وكان في استقباله مستضيفه القطري, حيث ظهر وضاح خلال المقطع وهو داخل من المطار إلى الصالة وسط استقبالات طيبة من مبخوت.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين