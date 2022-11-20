قيادية بالمؤتمر السوداني : ليس هنالك اتفاق يرضي الجميع





توقّعت القيادية بحزب المؤتمر السوداني بدرية عبد القادر عثمان الوصول إلى تفاهمات نهائية مع المُكوِّن العسكري قبل نهاية العام الحالي.

وقالت بدرية في حوار مع (الصيحة)، إنّ التفاهُمات التي تُجرى بين المُكوِّنين المدني والعسكري تميل إلى مُناقشة الكليات، وإنها لا تستبعد أن تكون هنالك خلافاتٌ في التفاصيل، لكنها أشارت إلى أن المساعي جادة للوصول إلى توافق بين الطرفين والالتزام بما تم – على حد قولها. وأقرّت بأنه ليس هنالك اتفاقٌ يرضى عنه الجميع، مُؤكِّدةً أن التشاورات والتفاهُمات متمددة – حالياً – وسط أعداد كبيرة من الفاعلين في الشارع من لجان المُقاومة والمهنيين، وأحزاب سياسية للوصول إلى أكبر صِيغةٍ من التوافق والرضاء العام، وتابعت “ليس هنالك اتفاقٌ كاملٌ”.

الخرطوم- نجدة بشارة

صحيفة الصيحة