القبض على مهددي “أمجد فريد” بالتصفية





كشف جهاز المخابرات العامّة في السودان عن مهدّدي مستشار حمدوك السابق، أمجد فريد وزوجته.

وقال مدير الاعلام بالجهاز، وفق تعميمٍ صحفيّ، السبت، إنّه تمّ التوصّل لِهُويَّة المتّهَمين وتدوين بلاغ بالرقم “30/2022،”

في مواجهة كلٍّ من المدعو”ص.أ” والمدعو”ع.ع” بنيابة أمن الدولة، لانتحالهما صفة المخابرات العامة وتهديدهما للمذكور وزوجته.

وسابقًا، كان المستشار بمكتب رئيس الوزراء السابق أمجد فريد، قد أبلغ عن تَلَقِّيه هو وزوجته تهديدات بالتصفية والقتل من منسوبي النظام البائد.

صحيفة اليوم التالي