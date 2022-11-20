السودان .. إيقاف 15 مهاجرًا بـ”القريبة”





ضمن مكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية.

أوقفت قوات الدعم السريع قطاعات الشرق، الأحد، 15 مهاجرًا غير شرعي، على متن عربة لوري بمنطقة”القريبة” بطريق الفشقة القضارف.

وقال محمد طاهر الأمين بحسب إعلام قوات الدعم السريع، إنّ دورية تابعة لقوات الدعم السريع أثناء طوافها، اشتبهت في عربة لوري قادمة من منطقة الفشقة الحدودية وقامت بملاحقتها، ونجحت في إيقافها وضبطت بداخلها (15) مهاجرًا غير شرعي بينهم امرأة قادمين من إحدى دول الجوار، كما أوقفت منفذ عملية التهريب.

باج نيوز