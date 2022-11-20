مالك عقار: أي تسوية لا تأخذ في الاعتبار سلام جوبا سنقاومها





شدد عضو المجلس السيادي مالك عقار رئيس الحركة الشعبية قطاع الشمال على أن التسوية المطروحة حالياً بين مركزي الحرية والتغيير والمكون العسكري تحمل عبارات مٌبطنة لإلغاء اتفاق سلام جوبا.

وقال عقار في بيان أمس: “نقول لهم إن علاقتنا بأي تنظيم أو تسوية تحددها علاقة التسوية باتفاق سلام جوبا وأي تسوية لا تأخذ في الاعتبار تنفيذ اتفاق جوبا للسلام مرفوضة وسنقاومها حتى لو أتت مبرأةٌ من كل سوء”.

ووصف التسوية السياسية بأنها مولودة مُحتضرة و قال: “إن مناداة القائمين عليها بتقيم اتفاقية جوبا للسلام، وتقويمها ومراجعتها قبل تنفيذها كلها عبارات تُبطِن لإلغاء اتفاق سلام جوبا”، وأضاف: “هذا مؤشر إلى أن الدولة مملوكة لفئة معينة يوزعون صكوك المواطنة لبقية السودانين والسودانيات وهذا غير مقبول”.

وشدد عقار على أن من ينادون بالتسوية بهذه الكيفية لا يعرفون معنى الحرب ومعاناة الذين تأثروا مباشرة بها من تشريد وقتل وفقدان الممتلكات والأرض وفقدان أبسط مقومات الحياة في معسكرات اللجوء والهوان، وقال: “لا يعرفون معنى أن هنالك أكثر من ثلاثة أجيال لم تتاح لهم فرص التعليم، ويجهلون أن هنالك أيدي منتجة عاملة خارج دائرة اقتصاد السودان”.

ودعا عقار إلى تسوية سودانية المنبع والمصب دون رهن إرادة السودانيين والسودان لتصارع مصالح الدول.

وقال:” “ظللت أردد كثيراً بأن التمادي في عدم الاتفاق سيؤدي إلى انهيار الدولة السودانية والموية تكذب الغطاس”.

صحيفة اليوم التالي