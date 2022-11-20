منحة صينية بقيمة 13 مليون دولار للسودان





وقعت الحكومة السودانية مع جمهورية الصين الشعبية ، اتفاقية منحة بقيمة 90 مليون يوان صيني – مايعادل 13 مليون دولار- لتنفيذ مشروعات حيوية مختلفة في البلاد.

ووقع إنابة عن الحكومة وزير المالية د. جبريل إبراهيم وعن جانب الصين سفيرها لدى السودان ماشين مين .

وأشاد وزير المالية بمواقف الصين الداعمة للسودان وجهودها المتواصلة في تقديم العون والمساعدة في مختلف المجالات، معربًا عن أمله في تطوير العلاقات بين البلدين في اتجاه بناء مشروعات استراتيجية تعود بالفائدة المرجوة للشعبين الصديقين، لافتًا إلى أن السودان دولة غنية بإمكاناتها ومواردها الطبيعية وأن التعاون مع الدول المتقدمة يساعد في تطوير المنتجات وتحقيق المنفعة لجميع الأطراف.

من جانبه أكد ماشين مين سفير جمهورية الصين لدى السودان استعداد بلاده لتقديم المزيد من المساعدات الفنية والاقتصادية للسودان ودفع العلاقات وتطويرها في كافة الأصعدة لتحقيق المصالح المشتركة لشعبي البلدين.

صحيفة السوداني