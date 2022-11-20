شاهد بالفيديو.. مصور تلفزيوني سوداني يترك الكاميرا ويتفاعل مع موسيقى الفنان محمد الأمين بشكل هستيري والجمهور: (دا الانسان الوحيد الشغال في وظيفة بحبها)





رصدت كاميرا أحد الجمهور الحاضر لحفل أحياه الفنان السوداني الكبير محمد الأمين لقطة جميلة وطريفة وعبرة في نفس الوقت.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهرت اللقطة مصور تلفزيوني قام بتغطية حفل الفنان ود الأمين من أعلى المسرح الذي يغني فيه فنانه المفضل.

حيث ظهر المصور وهو يتفاعل مع الموسيقى الجميلة للفنان الملقب بالباشكاتب وذلك من خلال ذهوله من عزف ود الأمين على آلة العود.

جمهور مواقع التواصل الاجتماعي ومن خلال تعليقاته التي رصدها محرر موقع النيلين أبدى اعجابه بتفاعل المصور, وكتب أحد المعلقين: (دا الانسان الوحيد الشغال في وظيفة بحبها).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين