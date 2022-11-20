الخرطوم للأوراق المالية يغلق مستقراً عند 71044.181 نقطة





أغلق مؤشر سوق الخرطوم للأوراق المالية اليوم الأحد مستقراً عند 71044.181 نقطة.

ومقارنة بتداول اليوم مع يوم الخميس فقد ارتفع حجم التداول من 3,989,212 جنيها الى 59,825,998 جنيها. وارتفع عدد الأوراق المالية المتداولة من 39,121 ورقة مالية إلى 8,129,027 ورقة مالية. وارتفع عدد الصفقات المنفذة من 9 الى 11 صفقة.

وشهدت حركة الأسعار في قطاع البنوك وشركات الاستثمار استقرارا في جميع البنوك وشركات الاستثمار التي تم التداول فيها.

وفي قطاع الاتصالات والوسائط استقرت اسعار مجموعة سوداتل للاتصالات المحدودة وفي قطاع الصكوك وصناديق الاستثمار و صندوق الإنتاج الحيواني الثالث.