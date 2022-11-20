شاهد بالفيديو.. حسناء الإعلام السوداني لوشي تكشف عن خلعها “ضرس” العقل بعد أيام من المعاناة وساخرون: (الحمدلله انك عقلتي بعد كدة)





كشفت النجمة السودانية آلاء المبارك عن معاناتها مع مشكلة حقيقية ونفسية ولكنها نجحت في تجاوزها بعد قرار منها بذهابها للعيادة.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد أكدت آلاء المبارك الملقبة بحسناء الإعلام عن خلعها لضرس العقل الذي تسبب لها في مشاكل كثيرة منها عدم القدرة على الأكل وعدم القدرة على النوم.

جمهور مواقع التواصل الاجتماعي ومتابعي صفحة الحسناء لوشي أرسل تعليقاته الساخرة بمجرد مشاهدة المقطع الذي نشرته, حيث كان التعليق الأكثر تكراراً (الحمدلله انك عقلتي بعد كدة).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين