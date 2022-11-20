الري وجامعة الخرطوم يتفقان على التعاون فى مجال البحوث والتدريب





وجه وزير الري والموارد المائية المكلف المهندس ضو البيت عبد الرحمن منصور بوضع خارطة طريق لخطة عمل مشترك بين الوزارة وجامعة الخرطوم، وإعداد برنامج واضح لبدء التعاون بين الجانبين في مجال البحوث والتدريب. واستقبل وزير الري بمكتبه صباح اليوم وفداً من جامعة الخرطوم ضم بروفيسور جمال مرتضى، مدير مركز بحوث المياه بالجامعة ودكتور أحمد الصديق حياتي الباحث في المركز، بحضور دكتور حسن ابو البشر، نائب رئيس الجهاز الفني بوزارة الري، واتفق الطرفان على البدء فوراً في إجراء بحوث مشتركة كنواة للتعاون بين الوزارة والجامعة، كما أمن الجانبان على أهمية التدريب وخاصة في مجال البحوث، واتفقا على وضع خطة واضحة للتدريب. وأكد ضو البيت خلال اللقاء أن الوزارة لا تستطيع أن تعمل بمعزل عن الجامعة، وطالب الجامعة بأن تساعد الوزارة في حل مشاكلها عبر البحوث وتحديد المشاكل في كل المجالات وخاصة في عمليات الري والمياه وبرامج لخطة عمل للتدريب بالجامعة.

وكالة سونا