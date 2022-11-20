الفريق أول حميدتي يلتقي مدير المخابرات الإثيوبي





استقبل نائب رئيس مجلس السيادة، الفريق أول، محمد حمدان حميدتي، بمكتبه اليوم، مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني الإثيوبي، تمسغن طرونه، بحضور مدير المخابرات العامة الفريق أول أمن أحمد إبراهيم مفضل.

وبحث اللقاء العلاقات الثنائية بين السودان وإثيوبيا، وسبل تعزيزها في المجالات كافة، بما يخدم مصالح شعبي البلدين الشقيقين.

وأشاد حميدتي بمستوى التنسيق والتعاون الذي تشهده العلاقات بين البلدين، معرباً عن ترحيب السودان بتوقيع الحكومة الإثيوبية وجبهة تيغراي على اتفاق لوقف الحرب، والاتجاه نحو بناء السلام، مؤكداً دعمهم للجهود كافة التي من شأنها تعزيز الأمن والاستقرار في اثيوبيا – بحسب ما أورده إعلام مجلس السيادة.

من جانبه، قدم مدير المخابرات الإثيوبية، تنويراً للفريق أول حميدتي حول آخر التطورات التي تشهدها بلاده، على ضوء الاتفاق مع جبهة تيغراي، مؤكداً أنّ بلاده تقدر عالياً جهود السودان الداعمة لتحقيق الاستقرار في إثيوبيا، مشيراً إلى أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين في المجالات كافة، بما يخدم مصالح الدولتين والمنطقة.

صحيفة السوداني