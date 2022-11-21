المالية توجه بتوفير احتياجات الموسم الزراعي الشتوي





ترأس وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د. جبريل إبراهيم، اجتماع اللجنة القومية العليا لمتابعة الموسم الزراعي الشتوي، وتناول الاجتماع مهام واختصاصات اللجنة التي تتعلق بالرصد العاجل لاحتياجات الموسم الزراعي الشتوي وتوفير مدخلات الإنتاج المختلفة، فضلاً عن مراجعة السياسات والتشريعات المتعلقة بالإنتاج الزراعي والتسويق والتصدير.

وأمن الاجتماع على ضرورة توفير التمويل اللازم لكل مراحل العملية الإنتاجية ومتابعة سيرها حتى نهاية الموسم، والعمل على حصر الكميات الموجودة من مدخلات الإنتاج من التقاوى والأسمدة وتوفيرها قبل انطلاق الموسم، مؤكداً أهمية تشجيع مشاركة القطاعات المختلفة من مكونات المجتمع السوداني بما يضمن إنجاح الموسم الزراعي الشتوي.

صحيفة الصيحة