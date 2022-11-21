مصدرون يشكون من خطوة حكومية ستدمر القطاع





شن مصدرون هجوماً على سياسة الجباية التي تنتهجها الدولة، وأكدوا أنها ستدمر قطاع الصادر في وقت قريب.

وكشف عدد من المصدرين لـ (باج نيوز) عن ارتفاع تعدد الرسوم على الصادر بصورة كبيرة.

و أوضحوا أن ديوان الزكاة أنشأ مكتباً بامدرمان لجباية زكاة الزروع، و نوهوا إلى أنه في حال عدم دفعها تمنع العربات من المرور.

و أشاروا إلى أن التقدير ات التي توضع على الصادر تصل إلى ٦٠ ألف على الطن، واعتبروها مبالغ كبيرة جدا.

وقالو إن المُصدر أصبح مُطالب بإيصالات الزكاة أو دفع الزكاة حال عدم وجودها.

وشكوا من المحليات التي فرضت خدمات على المخازن بقيمة 420 ألف جنيه على المخزن الواحد.

واكدوا عدم وجود اي جهة تتابع مشكلات الصادر لوضع حلول لها.

صحيفة الصيحة