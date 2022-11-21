فولكر: نقترب من التسوية السياسية





أكد رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم الانتقال في السودان “يونيتمامس” فولكر بيريتس قرب التوصل إلى تسوية سياسية في السودان.

وقال فولكر لموقع “دي دبليو” الألماني إنه يستبعد دخول البلاد في طريق سياسي مسدود، وأرجع تأخر الوصول إلى تسوية سياسية في البلاد لتعقيد المواقف في المفاوضات بين الأطراف السودانية، لافتاً إلى أن أي تنازلات ستأتي على مراحل.

ونوه فولكر إلى حالات الشد والجذب التي تشهدها الساحة السياسية السودانية واعتبرها دليل عافية بعد سنوات من الجمود السياسي وقال: “إذا قارنا الموقف اليوم مع الموقف قبل عام فإن الأمور قد تحسنت وهناك شعور عام أنه بعد عام من التوقف ومجموعات مختلفة تحاول عزل بعضها البعض يحدث شيء ما هنا ويمكن الوصول إلى حل وسط”.

وأعرب فولكر عن استيائه من التظاهرات المطالبة برحيله وقال: “أجد أنه من غير المريح عندما تصبح الأمور شخصية، لكننا فى الأمم المتحدة ندافع عن الحق في التجمعات السلمية ونحن نعلم أننا نحاول التقدم في حل سياسي الى جانب الأحزاب السياسية والجيش وغيرها من الجماعات، وأشار إلى أنهم يتوقعون مزيد من التظاهرات ضد البعثة خلال الفترة القادمة.

ترجمة: إنصاف العوض

صحيفة اليوم التالي