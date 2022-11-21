سودانيون يستنجدون بسفارة السودان بليبيا





قدم السودانيون المغتربين فى دولة ليبيا الشقيقة شكوي للقنصل السودانى ببنغازي بليبيا بسبب ارتفاع رسوم استخراج بطاقات حصر الاجانب حيث قررت دائرة البحث الجنائي الليبية فرض رسم ( 500 ) دينارٍ ليبيٍ كرسوم لاستخراج بطاقة حصر الأجانب في ليبيا ، وقد شكى السودانيون من هذه الرسوم إذ إنها تعتبر باهظة بالمقارنة مع مستويات دخولهم المحدودة .

الى ذلك التقى قنصل السودان العام بالإنابة ببنغازي محمد جمال الدين عمر ، برئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي المهندس الصقر عمران بوجواري ،حيث بحث الجانبان قضية الرسوم ، والتي تمثل عبئاً ثقيلاً على السودانيين بليبيا .

وأبان جمال الدين أن معظمهم من ذوي الدخل المحدود مما يجعلهم يتهربون من إستخراج البطاقة وأن ذلك يجعلهم عرضةً للمضايقات والإستغلال من بعض الجهات ، مضيفاً أنه يتم تحصيل الرسوم منهم بدون إيصال .

وكشف القنصل العام ببنغازي أن عدد العمالة السودانية بالمنطقة الشرقية يتجاوز الـ( 200 ) الف سوداني ، وناشد السلطات الليبية بإعادة النظر في الرسوم حتى يتمكن السودانيون من الإستقرار ومزاولة أعمالهم ،مشيراً الى العلاقات الطيبة التي تربط الشعبين فى البلدين الشقيقين والتعاون المستمر بينهما في شتى المجالات.

من جانبه استنكر رئيس المجلس البلدي الرسوم ، مبيناً أنها غير قانونية ، وأن الجهة التي فرضتها ليست من إختصاصها ، وأشار إلى أن الهدف من إستخراج هذه البطاقة هو تنظيم وضع العمالة الأجنبية في الدولة وهذا من صميم عمل وزارة العمل، ووعد رئيس مجلس البلدية بالعمل مع السلطات ذات الصلة بدولة ليبيا من أجل إيقاف هذه الرسوم أو تخفيضها بواسطة الوزارة المعنية.

صحيفة الصيحة