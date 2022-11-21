مواكب جديدة إلى القصر الجمهوري غداً





دعت تنسيقيات لجان مقاومة ولاية الخرطوم، إلى المشاركة في مليونية 22 نوفمبر التي ستخرج غداً الثلاثاء باتجاه القصر الجمهوري.

وقالت اللجان إنها لن تلتفت لدعوات التسوية ولن تفكر في أن تعيد تجربة الوثيقة الدستورية، وأضافت “إن ثورتنا يجب أن تكون علامة كخُصل النيل وراسخة كعراقة حضارته والثورة منتصرة وبالغة غاياتها”.

وحددت اللجان مسارات ونقاط التجمع لأحياء بحري وشرق النيل جنوب وأحياء الحاج يوسف والخرطوم وأم درمان الكبرى على أن تتوجه جميعها نحو القصر عبر كبري السلاح الطبي، كما أصدرت الموجهات والإرشادات الخاصة بالموكب.

صحيفة الصيحة