شاهد بالصورة والفيديو.. شاب سوداني يوجه رسالة لأمير دولة قطر يناشده من خلالها بمساعدته على تحقيق حلم حياته البسيط





صور شاب سوداني مقطع فيديو لنفسه وقام ببثه على منصات مواقع التواصل الاجتماعي مع تمنساته بأن يصل المقطع لكافة المتابعين.

وبحسب ما شاهدت محررة موقع النيلين فقد جاء طلب الشاب في شكل رسالة ومناشدة لأمير دولة قطر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

الشاب السوداني طلب من أمير قطر مساعدته على تحقيق حلم حياته والمتمثل في مشاهدة نهائي كأس العالم الذي تستضيفه دولة قطر هذه الأيام.

كما ناشد الشاب وبحسب ما شاهدت محررة موقع النيلين كل السودانيين المقيمين بالدوحة على مساعدته في الوصول لقطر علماً بأنه لا يملك أموال تعينه على السفر.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين