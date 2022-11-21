شاهد بالصورة والفيديو.. فتاة سودانية تقدم فاصل من الرقص المثير على طريقة رقيص العروس وفي الشارع العام والجمهور يعلق: (الشغلانة انبشقت في الشارع كمان)





أثارت فتاة سودانية ضجة اسفيرية غير مسبوقة وذلك بعد ظهورها في مقطع فيديو واسع الانتشار على منصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد ظهرت الفتاة في المقطع الضجة وهي تقدم فاصل من الرقص المثير على طريقة رقيص العروس وفي الشارع العام.

جمهور مواقع التواصل الاجتماعي من جانبه سخر من الفتاة ومن الحال الذي وصل إليه السودان من فوضى وعدم ضبط ورقابة للفساد الأخلاقي حسبما ذكر المتابعون.

ووفقاً لمتابعات محررة موقع النيلين للتعليقات الهائلة على المقطع فإن التعليق الأكثر تكراراً كتب فيه أصحابه وهم يسخرون (الشغلانة انبشقت في الشارع كمان).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين