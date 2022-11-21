ميسي قبل مواجهة السعودية: أخر فرصة لأحقق ما أريده





تحدث النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد منتخب التانجو، عن مباراة منتخب بلاده أمام المنتخب السعودي، المحدد لها غدا الثلاثاء على ملعب لوسيل في افتتاح مشوار الفريقين في كاس العالم 2022 بقطر.

وقال ميسي في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة “أشعر أنني بحالة جيدة بدنيًا وأعتقد أنني أمر بلحظات رائعة بدنيًا وعقليًا، لا أعاني من أي مشاكل قبل انطلاق المنافسات”

وتابع ميسي: “تدربت بشكل مختلف لأنني تلقيت ضربة بالمباراة الماضية ولكن لا يوجد إصابة جدية كان إجراء احترازي.”

أضاف قائد منتخب الأرجنتين: “اللعب في كأس العالم دائمًا ما يكون مميزًا والأجواء قبل المباراة الأولى دائمًا مختلفة”.

وأكد ميسى، أنه دخل في الأجواء والرتم بشكل سريع وأنه يشعر براحة كبيرة، ويتمنى أن يقوم بشيئ مميز في كاس العالم كما كان يفعل دائمًا طوال مسيرته”

وأشار ليونيل ميسي أن كأس العالم بقطر سيكون آخر كأس عالم له غالبًا، وآخر فرصة ليحقق مايريده هو وزملائه بمنتخب التانجو”

وأكمل: “من الجميل رؤية الكثير من الناس الغير أرجنتينيين بأنهم يريدوننا أن نصبح أبطال للعالم، أنا ممتن للحب والمودة التي تلقيتها طوال مسيرتي.”

وقال ميسي: “نحن قادمون من مباراة كنا منتصرين فيها، إنه يجعل الناس مرتاحة وغير قلقة لتستمتع باللحظة والأجواء، هذه المجموعة من اللاعبين تذكرني بـمجموعة اللاعبين عام 2014، كنّا مجموعة موحّدة وتعرف ماعليها فعله في الملعب.”

وأختتم ميسي قائلا: “أنا متحمس، متحمس للغاية.. سنحاول أن نلعب بأفضل شكل ممكن لنبدأ البطولة بـ3 نقاط.”.

مباراة الارجنتين والسعودية

جدير بالذكر أن مباراة الارجنتين والسعودية تقام غدًا الثلاثاء، على ستاد لوسيل بقطر، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة لبطولة كأس العالم بقطر 2022، في الساعة الثانية عشر ظهرًا بتوقيت القاهرة.

وتأكد جاهزية النجم العالمي ليونيل ميسى مع منتخب الأرجنتين، للعب مباراة منتخب بلاده أمام منتخب السعودية فى أولى مباريات الأرجنتين بكأس العالم قطر 2022، بعد تعرضه لإصابة منذ أيام، حيث يبحث ميسى عن أولى ألقابه في بطولات العالم، فى آخر بطولة عالم يشارك فيها.

مشاركة ميسي

وشارك العالمي ليونيل ميسى فى مران منتخب الأرجنتين الأخير، وظهر بصورة جيدة فى التدريبات، الأمر الذي تأكد معه مشاركته فى مباراة السعودية، التي تقام غدًا.

يذكر أن منتخب الأرجنتين يلتقي نظيره السعودي، غدًا الثلاثاء، وتقام على ستاد لوسيل بقطر، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة لبطولة كأس العالم بقطر، وتعد هذه المواجهة الحدث الكروي الأهم، خاصة أنها المواجهة الأولى في تاريخ الكرة العربية أمام منتخب التانجو الأرجنتيني بالمونديال، ويحاول فيها منتخب السعودية الثأر من الأرجنتين، بعد الهزيمة التي مُني بها قبل ثلاثين عامًا، بثلاثة أهداف مقابل هدف، على ستاد الملك فهد بالرياض، في النسخة الأولى لكأس العالم للقارات، التي استضافتها السعودية.

بوابة فيتو