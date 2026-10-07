قائمة الفائزين بالجوائز الفردية في بطولة “خليجي 27”

أُسدل الستار مساء أمس الثلاثاء، على غمار النسخة السابعة والعشرين من بطولة كأس الخليج لكرة القدم، التي استضافتها مدينة جدة السعودية خلال الفترة من 23 سبتمبر ولغاية 6 أكتوبر 2026.

وتوّج المنتخب السعودي باللقب بعد تفوقه على نظيره الإماراتي بهدفين من دون رد، في المباراة النهائية التي جرت على ملعب الإنماء.

وهيمن لاعبو الأخضر السعودي إضافة إلى الفوز باللقب الأغلى، على الجوائز الفردية أيضا لبطولة “خليجي 27”:

فقد حصل اللاعب السعودي همام الهمامي، الذي سجل أحد هدفي الأخضر في النهائي، على جائزة أفضل لاعب في البطولة، بعد مساهمته البارزة في تتويج بلاده باللقب الخليجي للمرة الأولى منذ 23 عاما.

ونال المهاجم السعودي فراس البريكان جائزة هداف البطولة بعدما سجل 3 أهداف، بواقع هدف في النهائي أمام الإمارات وثنائية في شباك سلطنة عمان.

وتساوى البريكان في صدارة الهدافين مع العماني ناصر الرواحي، لكن تتويج المنتخب السعودي باللقب منح مهاجمه الأفضلية وحسم الجائزة لصالحه.

وحصل حارس مرمى المنتخب السعودي محمد العويس على جائزة “القفاز الذهبي” لأفضل حارس مرمى في البطولة، بعدما حقق إنجازا تاريخيا بالخروج بشباك نظيفة في جميع مباريات “خليجي 27”.

وحافظ العويس على نظافة شباكه خلال مباريات دور المجموعات أمام الكويت وعمان والعراق، وفي الدور نصف النهائي أمام قطر حسم اللقاء لصالح بلاه بتصديه لركلتي ترجيح، وفي النهائي أمام الإمارات، ليحقق رقما قياسيا غير مسبوق في تاريخ البطولة.

أما الجائزة الوحيدة التي ذهبت إلى خارج السعودية، فهي جائز أفضل لاعب واعد، وحصل عليها اللاعب اليمني عادل عباس قاسم.

المصدر: RT + @AGCFF