“قحت”: التزامات خليجية ودولية بضخ أموال بعد الاتفاق مع العسكر





كشف قيادي في قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي)، عن التزامات من صناديق خليجية وبعض الدول العربية بضخ أموال في الاقتصاد السوداني بالتزامن مع توقيع الاتفاق النهائي بين المدنيين والعسكريين؛ لتشجيع العملية السياسية على الصمود أمام الأزمة الاقتصادية.

وقال قيادي في قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي)- فضّل حجب اسمه- بحسب (الترا سودان) اليوم، إن هناك وعوداً من دولة عربية بوضع ثلاثة مليارات دولار في البنك المركزي السوداني لإنعاش الجنيه.

وأوضح أن الصناديق الخليجية أيضًا ستدخل في المشاريع المطروحة في الفترة القادمة بالتزامن مع استئناف الفترة الانتقالية مطلع العام المقبل كما هو متوقع بين أطراف مدنية وعسكرية.

وأضاف القيادي أن الحكومة الجديدة ستعمل أيضًا على إعادة البرامج المتوقفة من صندوق النقد الدولي وهي تعهدات تصل إلى أكثر من أربعة مليارات دولار توقفت منذ 25 أكتوبر 2021 بسبب الانقلاب.

ولفت إلى أن “التدفقات النقدية” المتوقعة عقب توقيع الاتفاق السياسي ستحرك الاقتصاد السوداني بصورة أفضل مما هو عليه الآن، مشيرًا إلى أن من يعترضون على الاتفاق السياسي يتجاهلون الوضع المعيشي الذي يفتك بملايين المواطنين- على حد تعبيره.

صحيفة الصيحة