تحدث لأول مرة.. مفارقات استثنائية في كأس العالم 2022





شهدت بطولة كأس العالم 2022 المقامة الآن في قطر، مفارقات استثنائية لم تحدث من قبل في تاريخ المونديال.

وكان مونديال 2022 انطلق أمس الأحد، ويستمر حتى 18 من شهر ديسمبر المقبل، يتخلله 64 مباراة، بداية من دور المجموعات وحتى المباراة النهائية.

وكان من ضمن المفارقات التي حدثت لأول مرة في بطولات كأس العالم، خسارة منتخب قطر (مستضيف البطولة) في المباراة الافتتاحية أمام نظيره الإكوادور بهدفين دون رد، لتكسر قطر سلسلة تفوق أصحاب الأرض، حيث لم تشهد أي مباراة افتتاحية في تاريخ المونديال خسارة صاحب الأرض، منذ تفوق الأوروغواي على بيرو في مونديال 1930، وحتى فوز روسيا على السعودية في مونديال 2018، إذ انتهت 16 مباراة من أصل 22 بفوز أصحاب الأرض، فيما انتهت الـ 6 مباريات الأخرى بالتعادل.

وتمثلت المفارقة الثانية في غياب نجم منتخب فرنسا كريم بنزيما الفائز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2022 عن تشكيلة الديوك في كأس العالم بعدما تجددت إصابته، وبحسب شبكة “Squawka” المختصة في إحصائيات كرة القدم، فهذه هي المرة الأولى منذ 44 عامًا التي يغيب فيها حامل الكرة الذهبية عن المونديال.

وأشارت الشبكة إلى أن آخر لاعب تُوج بالكرة الذهبية وغاب بعدها عن المونديال، هو الدنماركي آلان سيمونسن بعدما حصل على الكرة الذهبية عام 1977 وغاب عن مونديال 1978 في الأرجنتين، لفشل منتخب بلاده في التأهل، فيما كان حامل الكرة الذهبية حاضراً في كل منافسات كأس العالم منذ عام 1982، بدءا من كارل هاينز رومينيغه نجم منتخب ألمانيا السابق في مونديال 1982، وصولاً إلى البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي خاض آخر نسختين لكأس العالم (2014، و2018) وهو صاحب البالون دور.

وشهدت مباراة إنجلترا وإيران بالجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2022، التي أقيمت اليوم الإثنين، وانتهت بستة أهداف مقابل هدفين لصالح المنتخب الإنجليزي، مفارقات استثنائية وأرقام قياسية بالجملة، جاء أبرزها الوقت بدل الضائع الذي احتسبه حكم المباراة في الشوط الأول والذي قُدر بـ 14 دقيقة، ليصبح أطول وقت بدل ضائع تم احتسابه في تاريخ بطولات كأس العالم منذ عام 1966، حسبما أفادت شبكة (أوبتا) المتخصصة في إحصائيات كرة القدم، كما أصبح لاعب إنجلترا جود بيلينغهام صاحب الـ 19 عامًا أول لاعب وُلد عام 2000 أو بعد ذلك، يسجل هدفاً في كأس العالم الأمر الذي يعكس تألق اللاعب الشاب مع المنتخب الإنجليزي.

البيان