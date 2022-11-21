قائد مشجعين البرازيل يمتدح المسلمين: يذهبون للصلاة حتى خلال مجريات المباراة -فيديو





امتدح قائد مشجعين البرازيل تومير سافويا المشجعين العرب والمسلمين خاصة، لادائهم الصلاة في أوقاتها.

وقال قائد مشجعين البرازيل خلال مقطع فيديو ” لديهم صاله في داخل الاستاد الرياضي يذهبون للصلاة فيها ، يذهبون للصلاة حتى خلال مجريات المباراة، شيء جميل وجدته هنا “. وبين الفيديو الذي نشره قائد مشجعين البرازيل، مجموعة من المسلمين داخل صالة باستاد رياضي بقطر يؤدون صلاتهم ، ولا تشغلهم مباريات كأس العالم عن أداء الفروض .

تومير سافويا قائد مشجعين البرازيل : لديهم صالة داخل الاستاد الرياضي يذهبون للصلاة فيها ، يذهبون للصلاة حتى خلال مجريات المباراة ، شيء جميل اخر وجدته هنا ايضاً .

@ViVA__SPORT pic.twitter.com/crUzpOwHTq — نواف التميمي 📊. (@Nawaf_STATS) November 21, 2022

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