رياضية

قائد مشجعين البرازيل يمتدح المسلمين: يذهبون للصلاة حتى خلال مجريات المباراة -فيديو

2022/11/21
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امتدح قائد مشجعين البرازيل تومير سافويا المشجعين العرب والمسلمين خاصة، لادائهم الصلاة في أوقاتها.

وقال قائد مشجعين البرازيل خلال مقطع فيديو ” لديهم صاله في داخل الاستاد الرياضي يذهبون للصلاة فيها ، يذهبون للصلاة حتى خلال مجريات المباراة، شيء جميل وجدته هنا “. وبين الفيديو الذي نشره قائد مشجعين البرازيل، مجموعة من المسلمين داخل صالة باستاد رياضي بقطر يؤدون صلاتهم ، ولا تشغلهم مباريات كأس العالم عن أداء الفروض .

 

مزمز

 

 

2022/11/21