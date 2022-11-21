شاهد بالفيديو.. المذيعة ريان الظاهر تداعب متصل على الهواء (يا ود يا ميسي) وتقلد المعلق الشهير رؤوف خليف وتعلق على المقطع (مشجع مجنون ضد مذيعة أجن منه)





فاجأت المذيعة السودانية المعروفة ريان الظاهر جمهورها ومتابعيها على قناة النيل الأزرق التي تعمل بها وجمهورها على حسابها عبر عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد استقبلت المذيعة اللامعة أثناء تقديمها للبرنامج الصباحي على الشاشة الزرقاء عبر الهاتف أحد المشجعين الرياضيين.

ريان المعروفة بحبها لكرة القدم تجاوبت مع المشجع الرياضي وقام بممازحته على الهواء مباشرة بعبارة (يا ود يا ميسي) وذلك بعد أن أكد لها تشجيعه للمنتخب الأرجنتيني في مونديال قطر.

كما قامت الريان وفقاً لما شاهدت محررة موقع النيلين بتقليد المعلق التونسي الشهير رؤوف خليف بعبارته الشهيرة (يوووزع).

نجمة النيل الأزرق قامت بنشر المقطع على حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وكتبت عليه (مشجع مجنون Vs مذيعة أجن منو).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين