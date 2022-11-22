شاهد بالفيديو.. كاميرا مشجع قطري تضبط مواطن سوداني يرتدي قميص التانغو و”مندس” وسط حسناوات الأرجنتين ومشجعة حسناء تمسك به وتحاول أن تحضنه





لم يخلو حفل افتتتاح كأس العالم بقطر من بعض اللقطات الطريفة التي حدثت بالمدرجات من قبل جمهور المنتخبات المشاركة في العرس الكروي.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد نشر مشجع قطري مقطع فيديو طريف قام بتصويره عبر كاميرا هاتفه أثناء استقباله لجمهور المنتخب الأرجنتيني.

الجمهور الذي غلب عليه الجنس اللطيف مر بالمدرجات وسط ترحيب المشجع القطري الذي التقط اللقطة الطريفة والتي تمثلت في دخول مشجع سوداني وسط الجمهور الأرجنتيني.

ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين لم يتمالك المشجع القطري نفسه وضحك بصوت عالي بعد مشاهدته للشاب السوداني وسط حسناوات الأرجنتين.

وفي وسط ضحكه قامت حسناء أرجنتينية بمسكه ومحاولة احتضانه على تشجيعه لمنتخب بلادها, ليعلق جمهور مواقع التواصل الاجتماعي واصفاً الشاب السوداني بالمندس.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين