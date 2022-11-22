شاهد بالصورة والفيديو.. سودانية مقيمة في الدوحة منذ 37 عاما تذرف الدموع تعبيراً عن فرحتها بالعرس الكروي مونديال قطر





ذرفت سودانية مقيمة في دولة قطر مع أسرتها منذ 37 عاما الدموع أثناء استضافتها على قناة الجزيرة القطرية للحديث عن الأجواء قبل انطلاق المونديال.

وبحسب ما شاهدت محررة موقع النيلين فقد ذرفت المواطنة السودانية دموع الفرحة بسبب الاحتفال والتنظيم الجميل الذي قامت به قطر لاستضافة العرس الكروي كأس العالم 2022.

الفتاة السودانية أكدت في حديثها أنهم أصبحوا جزء من الشعب القطري بعد أن تربوا وتعلموا في قطر حتى الدراسات الجامعية درستها بدولة قطر.

كما أكدت بحسب ما نقلت عنها محررة موقع النيلين أنها لم تستطيع النوم فرحة بيوم افتتاح المونديال كما تمنت الفوز للمنتخب القطري وأن يلازمه التوفيق في هذه البطولة الكبيرة.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين