البرهان: الجيش سيفي بوعده





يؤكّد عبد الفتاح البرهان، بأنّ القوات المسلّحة ستفي بوعدها.

قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، إنّ الشعب يتطّلع إلى توافقٍ وطني تشارك فيه كلّ السياسية وصولاً إلى انتخاباتٍ حرّة ونزيهة.

والثلاثاء، خاطب رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، اجتماع تنسيق أمني أفريقي في الخرطوم.

وأوضح البرهان، أنّ القوات المسلّحة ستفي بوعدها بالنأي عن السياسية، وستعمل على حماية المرحلة الانتقالية.

ومؤخرًا، أعلن المجلس المركزي للحرية والتغيير، عن اتّفاق إطاري مع المكوّن العسكري، ضمن العملية السياسية، لإنهاء الأزمة التي تمرّ بها البلاد حاليًا.

باج نيوز