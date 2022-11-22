شعبة الصيدليات الخاصة تطالب بإعادة النظر في تحرير سعر الدواء





اعتبر رئيس شعبة أصحاب الصيليات الخاصة دكتور نصري مرقس يعقوب أن أي خطوة لتحرير دواء الحكومة بالإمدادات الطبية يعني خروج عدد مهول من المواطنين في وقفات احتجاجية.

وقال مرقس لـ(اليوم التالي) إن الإمدادات الطبية هي المؤسسة الحكومية الوحيدة التي توفر الدواء لـ80% من المواطنين”الغلابى” على حد تعبيره، ونوه إلى أن تحرير الدواء الحكومي من شأنه الإضرار بالبسطاء، ودعا لحتمية مراجعة أي اتجاه لتنفيذ قرار تحرير الدواء، لافتاً إلى أن الأدوية في القطاع الخاص محررة منذ وقت سابق.

الخرطوم: أبوبكر محمود

صحيفة اليوم التالي