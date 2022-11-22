شاهد بالصورة والفيديو.. مغترب سوداني يضع (الحناء) لصديقه الذي يغادر إلى السودان عريساً وجمهور مواقع التواصل شيد بروحهم الجميلة





أشاد جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بمغترب سوداني قام بمشاركة صديقه الذي يسكن معه الأفراح على طريقته الخاصة وذلك من خلال مقطع فيديو واسع الانتشار.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر الفيديو المتداول المغترب الشاب وهو يقوم بوضع “الحناء” على يد صديقه العريس الذي سيغادر البلد التي يعيش فيها متوجهاً إلى السودان لتكملة مراسم زواجه.

الشاب أبدع في وضع الحناء لصديقه للدرجة التي جعلت حتى متابعات مواقع التواصل الاجتماعي يشيدن بها, وجاءت معظم التعليقات تمتدح الصديق على روحه الجميلة ووقفته مع صديقه.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين