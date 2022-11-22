شاهد بالصورة.. مواطن سوداني يحصل على مبلغ مالي هدية من كفيله بسبب تهنئته له بفوز المنتخب السعودي على نظيره الأرجنتيني في المونديال





حصل مقيم سوداني بالمملكة العربية السعودية على مكافأة مالية من كفيله الذي يعمل معه بالمملكة وذلك عقب نهاية مباراة المنتخبين السعودي والأرجنتيني في كأس العالم بقطر.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد استبق السوداني الجميع وقام بتهنئة الكفيل عقب نهاية المباراة مباشرة والتي انتهت بفوز المنتخب السعودي.

وبعث المواطن السوداني بتهنئته لكفيله عبر تطبيق (واتساب) الشهير وكتب فيها مباركته للأخضر ومعبراً من خلالها عن فخره بالمنتخب السعودي.

ووفقاً لمتابعات محررة موقع النيلين للمحادثة التي تم تداولها على نطاق واسع بمنصات مواقع التواصل الاجتماعي فقد رد الكفيل على المواطن السوداني بهدية مالية نظراً لأنه أول شخص قام بتهنئته.

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين