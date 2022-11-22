دي ماريا: التسلل وراء خسارة الأرجنتين أمام السعودية





أكد أنخيل دي ماريا نجم الأرجنتين، أن هزيمة منتخب بلاده من السعودية بهدفين مقابل هدف، اليوم الثلاثاء، بالجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2022، جاءت بسبب التسرع في إنهاء الهجمات من قبل لاعبي التانغو، والسقوط في مصيدة التسلل عد مرات.

وقال دي ماريا في تصريحات عقب اللقاء: “كان بإمكاننا الفوز بخماسية نظيفة بسهولة أمام السعودية، ولكنه الأمر الذي لم يحدث”.

وتابع: “الآن أمامنا نهائيين، سوف نبذل كل جهدنا من أجل الفوز والتأهل”.

وأتم: “خلقنا العديد من الفرص ولكن لم يتم ترجمتها لأهداف، رغبتنا الشديدة في التسجيل أوقعتنا في مصيدة التسلل عدة مرات”.

ويتواجد منتخب الأرجنتين في المجموعة الثالثة لبطولة كأس العالم 2022، رفقة منتخبات السعودية والمكسيك وبولندا.

ويلتقي منتخب الأرجنتين مع المكسيك يوم السبت المقبل، في ثاني مبارياته بمونديال 2022.

البيان