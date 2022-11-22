المحكمة تأمر بنقل البشير إلى مستشفى الرباط





قرّرت المحكمة نقل الرئيس المعزول عمر البشير ونائبه بكري حسن صالح ووزير الدفاع الأسبق عبد الرحيم محمد حسين وأحمد عبد الله النو، إلى مستشفى الرباط التابع للشرطة وذلك بناءً على تقارير طبية وردتها من الوحدة الطبية للسجن.

وكشفت محكمة مدبري انقلاب الإنقاذ اليوم، عن ورود تقرير من السجن يبرِّر غياب البشير وبكري وعبد الرحيم عن جلسة المحكمة لأخذهم راحةً طبية جراء حالتهم الصحية.

وطالب محامو دفاع المتهمين المحكمة بالتحقيق لكشف هوية من أصدر قرار نقل المتهمين من مستشفى علياء إلى السجن في ظل حاجتهم المستمرة للعلاج، واعتبروه تقويضاً لقرار المحكمة القضائي.

صحيفة الصيحة