تغريدة لـ”حميدتي” بمناسبة فوز السعودية على الأرجنتين





هنأ نائب رئيس مجلس السيادة، قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي”، المنتخب السعودي بمناسبة فوزه على نظيره الأرجنتيني في منافسات كأس العالم- قطر 2022م اليوم الثلاثاء، وعبر عن سعادته بهذا الفوز المستحق.

وقال حميدتي في تغريدة اليوم: “التحية والتقدير، لأبطال المملكة العربية السعودية، الذين جعلوا من المستحيل ممكناً، بانتصارهم التاريخي على منتخب الأرجنتين، في أولى مبارياتهم ببطولة كأس العالم”.

وأضاف: “سعدنا بهذا الفوز المستحق، خالص التهاني للشعب السعودي، وقيادة المملكة، وللأمة العربية”.

صحيفة الصيحة