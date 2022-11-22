مطار الخرطوم الدولي يصدر تنويهًا تحذيريًا





تقول الشركة” يعتبر التمرين دوري تلتزم به كلّ الدول الأعضاء في المنظمة”.

أعلنت شركة مطارات السودان المحدودة وإدارة مطار الخرطوم الدولي، عن إنّ إدارة الدفاع المدني بالمطار ستقوم بتنفيذ تمرين الطوارئ العملي، وسيتمّ إشعال النار، الأربعاء.

جاء ذلك بحسب تعميمٍ صحفي، الثلاثاء، أطّلع عليه”باج نيوز”.

وقالت الشركة، إنّ تمرين الطوارئ العملي، سيكون في السابعة مساءً بالاتّجاه الشمالي الشرقي للمطار.

وأوضح أنّ الخطوة تجئ استجابةً لمتطلًبات منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو ) لضمان رفع مستوى معايير الكفاءة والسلامة، داعيةً الجميع إلى توخيّ الحيطة والحذر.

باج نيوز