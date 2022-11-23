



سادت حالة من الغضب والامتعاض وسط المواطنين جراء استمرار اغلاق الكباري منذ الصباح الباكر مما عطل من مصالحهم بإهدار ساعات طوال داخل المواصلات العامة وشدد المواطنون على ضرورة ان تسعى الدولة الى معالجة الأمر بعيداً عن قطع ارزاق المواطن،

تأجيل مواعيد المواكب المُعلنة..

تكتيكات ثورية تُربك الأجهزة الأمنية

• الدومة : الحرب خدعة والكورة في ملعب لجان المقاومة وهي التي تعلن صافرة النهاية

• محمد نعمة الله : المواكب اهدار لطاقات الدولة المالية والبشرية

• لجان المقاومة : نعلن ونؤجل على كيفنا ، ونخوض صراع يحتاج لعصف ذهني

على نحو مفاجئ، وبتكتيك مقصود لإرهاق قوات أمن الانقلاب، أعلنت تنسيقيات لجان المقاومة بولاية الخرطوم، تأجيل مواكب الأمس (الثلاثاء) التي كانت متوجهة إلى القصر الجمهوري الى اليوم الاربعاء، ويرى مراقبون ان اعلان تأجيل المواكب بعد الاعلان عنها من قبل تنسيقيات لجان المقاومة أمر تكتيكي خادع من شأنه أن يستنزف الأجهزة الأمنية مادياً ومعنوياً ، وبالمقابل يصب التأجيل في صالح لجان المقاومة الثورية التي استطاعت ان تربك كل الخطط والاستعدادات التي وضعتها السلطات لمقاومة الموكب.

تعديل زماني

وكانت لجان المقاومة قد أعلنت الأيام الماضية مليونية مركزية يوم 22 نوفمبر أمس ، ونشرت أمس الاول الاثنين مسارات المواكب من مدن العاصمة الثلاث حيث تنتهي جميعها عند القصر الجمهوري ولكنه وبشكل مفاجئ، أعلنت تنسيقيات لجان المقاومة في الخرطوم ، تعديل موعد موكب احتجاجي جديد، كان مقرر أن يتجه الثلاثاء، إلى القصر الرئاسي.

تحوطات امنية

وتأتي الخطوة في أعقاب تحوطات أمنية اتخذتها السلطات، وشملت إغلاق جسور رئيسة في قلب الخرطوم ، وأشارت التنسيقيات التي تنظم عملية الاحتجاجات، في بيان إلى أن تأجيل المواكب لـ 24 ساعة، يستهدف ممارسة الضغط على الأجهزة الأمنية، عبر استمرار الاستعداد للقوات الانقلابية وفعلّت اللجان سيناريو تأجيل المواكب في اللحظات الأخيرة، لأول مرة قبيل انطلاقة مواكب 12 يناير الماضي.

إغلاق الجسور

وفي خطوة استباقية أغلقت سلطات الانقلاب الأمنية صباح أمس الثلاثاء جسري “المك نمر والنيل الأبيض” بالحاويات، بجانب نشر قوات أمنية كبيرة وسط الخرطوم والطرق المؤدية الى القصر الجمهوري، تخوفاً من المليونية المعلنة ونتج عن هذه التحوطات اختناقات مرورية استمرت في كل الشوارع حتى منتصف النهار هذا عطفاً على حالة الامتعاض التي عبر عنها كثير من المواطنين حتى اصبحت حديثاً للمجالس ، وقالت لجان المقاومة في تصريح صحفي مشترك، الثلاثاء، “نعي ونعلم تماما حجم الاستعداد والصرف الذي جهزت له السلطة الانقلابية لمواكب اليوم لمواجهة الثوار السلميين إلا من حناجرهم الهاتفة ضد الانقلاب، عليه ولمزيد من الضغط فقد قررنا استمرار الاستعداد للقوات الانقلابية بتأجيل مليونية اليوم لتكون غداً الأربعاء 23 نوفمبر.

عزيمة وإصرار

ومنذ أكثر من عام، ظلت لجان المقاومة تقود الاحتجاجات السلمية ضد سلطات الانقلاب، بينما ظلت القوات الأمنية تواجه المظاهرات السلمية بالعنف المفرط، ما أدى لاستشهاد 119 متظاهرا وتستخدم قوات الانقلاب الأسلحة المتنوعة خصوصاً سلاح الخرطوش الذي يطلق مقذوفات متناثرة ومسدسات تعمل بالليزر مسببة كسوراً في الأيادي، علاوة على القنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع والأسلحة البيضاء؛ في قمع الاحتجاجات التي تُطالب بإسقاط انقلاب 25 أكتوبر 2021م على الحكم الانتقالي وسلطته المدنية

الحرب خدعة

المحلل السياسي صلاح الدين الدومة رأى أن من حق تنسيقيات لجان المقاومة أن تدير حربها ومعاركها مع الحكومة الانقلابية بالطريقة التي ترى انها مناسبة ومن شانها ان تحقق لها مكاسب ، وهي قطعاً لن تعلن عن تأجيل المواكب إلا بعد أن تشرع السلطات الانقلابية في اعلان حالة الاستعداد بإغلاق الجسور بالحاويات ونشر قواتها الامنية على الطرقات ، وجزم الدومة بأن هذا الاسلوب هو الانسب في ظل الانظمة الشمولية والدكتاتورية التي تريد أن تكتم على انفاس المواطن بتلك الوسائل القمعية واعلان حالة الطواري وغيرها من الادوات والاساليب التي تنتهجها الانظمة الشمولية، واردف الذي يحدث من حراك ثوري في مواجهة الحكومة الانقلابية حالة من الحرب ، وان من حق لجان المقاومة ان تستخدم كل ادواتها الممكنة من خداع وتمويه وغيرها من أجل انهاك عدوها ماديا ومعنويا ، ومضى كثير من الوقت والمال اهدرته الأجهزة الامنية في سبيل التحوطات الأمنية اللازمة التي وضعتها لمجابهة الموكب المخادع ، واوضح الدومة ان على السلطات الأمنية ان تعود الى ثكناتها على أن تعاود الكرة اليوم، وربما احتاجت الى وضع خطة جديدة غير التي وضعتها بالامس تدير بها مواجهة اليوم ، وتابع هذا في حد ذاته يعتبر انتصار لتنسيقيات لجان المقاومة التي اصبحت هي من تقوم بالفعل وتترك للحكومة الانقلابية ردة الفعل ، وان الكرة مازالت في ملعب لجان المقاومة وهي التي تحدد الملعب واطلاق صافرة النهاية .

(غنجات)

كشف عضو لجان مقاومة الخرطوم جنوب فضل حجب اسمه عن عزمهم على تسيير العديد من المواكب غير المعلنة (الغنجات) في المرحلة القادمة هذا عطفاً عن استخدامهم لكثير من الحيل والخداع في صراعهم ومقاومتهم للأجهزة الأمنية بتغيير التكتيكات وفقاً لمتطلبات المرحلة وقال أن تأجيل موكب الثلاثاء من أمس الى اليوم كان مقصوداً، هدفت من خلاله تنسيقيات لجان المقاومة ارباك الأجهزة الأمنية وانهاك قواها، مما يقلل من حماسها وعزيمتها في المرحلة القادمة ،واردف تنسيقيات لجان المقاومة ظلت تضع كثير من الخطط والتحوطات من اجل تماسك الحراك الثوري ومن اجل ان تظل نار الثورة متقدة رغم ما ظلت تواجهه لجان المقاومة من قمع وقتل واعتقالات طوال الثلاث سنوات الماضية، ومضى لن تلين ارادتنا إلا بعد سقوط الحكومة الانقلابية ومحاسبة المتورطين في قتل الثوار والذين يخططون لإجهاض حلم الحكومة المدنية الديمقراطية واكد ان هذه الامنيات يحتاج تحقيقها الى عصف ذهني مستمر .

إهدار لطاقات الدولة

الباحث في الاستراتيجية والدراسات المستقبلية محمد نعمة الله وصف ما يدور من كرّ وفرّ بين تنسيقيات لجان المقاومة والاجهزة الامنية بالفوضى، وقال في حديثه لـ(الجريدة) تسيير المواكب إهدار لطاقات الدولة المادية والبشرية واهدار كذلك لطاقات الشباب الذين يسيرون المواكب، واردف جازماً اذا كان الهدف من المواكب هو اسقاط الانقلاب فهذا هدف غير منطقي ولا يمكن تحقيقه ، وان حالة المظاهرات تعكس مدى الفوضى التي يسعى من ورائها تخريب البلاد واشاعة الفوضى

اغلاق الكباري يثير الامتعاض

سادت حالة من الغضب والامتعاض وسط المواطنين جراء استمرار اغلاق الكباري منذ الصباح الباكر مما عطل من مصالحهم بإهدار ساعات طوال داخل المواصلات العامة وشدد المواطنون على ضرورة ان تسعى الدولة الى معالجة الأمر بعيداً عن قطع ارزاق المواطن، واعتبر المواطنون أن إغلاق الجسور بشكل متكرر قلل من تحصيلهم المادي وفرض واقعاً بائساً لدى المواطن الذي ظل يكافح من اجل قفة الملاح بالخروج الباكر قاصداً عمله إلا أن إغلاق الكباري ظل يجبر الكثيرين على العودة الى المنازل رغم حاجتهم وضرورة ذهابهم للعمل وان استمرار الاوضاع بشكلها الحالي من شأنه ان يفاقم من الأوضاع الاقتصادية لكثير من الأسر المعتففة ذات الدخل المحدود

عبد الرحمن حنين

صحيفة الجريدة