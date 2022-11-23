“المقاومة” : بعض اللجان لديها ميول تجاه التسوية





قال عضو تنسيقية لجان مقاومة الخرطوم مجدي تيراب، إن هنالك بعض لجان المقاومة لديها ميول تجاه التسوية السياسية المرتقبة.

وأضاف تيراب لـ(الصيحة) “لكن الخط العام للمقاومة أن غالبية اللجان ومنذ انقلاب 25 أكتوبر الماضي تتمسّك بشعارات اللاءات الثلاثة لا شراكة، لا تفاوض، لا مساومة، وتمضي في أهدافها في إسقاط الانقلاب عبر المواكب بجانب العدالة الانتقالية”.

وفيما يتعلّق بحديث قادة في الحرية والتغيير بشأن اتصالات واجتماعات جرت مع بعض لجان المقاومة، قال تيراب “لا أستطيع أن أخوض في التفاصيل عن هذه اللقاءات”، وأضاف لكن لا استنكر وجود مثل هذه الاتصالات، هنالك احتمالات بتواصل مكونات الحرية والتغيير أو أي جهة سياسية تمضي تجاه التسوية ربما تواصلت مع بعض لجان المقاومة دون ذكر لجان محددة، وتابع: حالياً لجان المقاومة لديها جدولها الثوري، وعملها السياسي وخطها واضح.

الخرطوم- نجدة بشارة

صحيفة الصيحة