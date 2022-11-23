الاستئنافات الانتخابية بالمريخ تفصل في طعون الجمعية العمومية





تفيد متابعات (المصادر)، أن لجنة الاستئنافات الانتخابية، تسلّمت أمس الأول طعناً في إجراءات الجمعية العمومية الانتخابية المحدد لها 30 ديسمبر 2022.

وبحسب ما تحصلت عليه الصحيفة، فإن الطعن الذي تقدّم به أحد أعضاء الجمعية العمومية تركز على ثلاث جزئيات.

وتتمثل الأولى في خلو جدول إجراءات الجمعية العمومية من مرحلة يُفترض بحسب الطعن أن تسبق مرحلة نشر الكشف المبدئي للمرشحين وهي مرحلة فحص طلبات المرشحين.

أما الجزئية الثانية التي وردت في الطعن هي وجود أسماء ثلاثة من أعضاء لجنة الانتخابات إلى جانب مقرر لجنة الاستئنافات الانتخابية المعين من قِبل لجنة التسيير مؤخراً ضمن كشف السجل الانتخابي وهو ما اعتبره الطعن مخالفة لأحكام النظام الأساسي وتعارض مصالح، باعتبار أنّ أعضاء اللجان الانتخابية والعدلية لا يحق لهم الترشح أو الانتخاب كونه يفقدهم الحياد.

وبحسب متابعات “الصيحة”، فإنّ الطعن أشار كذلك لخلو جدول إجراءات الجمعية العمومية من إجراءات الاستئناف على القرارات الصادرة من لجنة الانتخابات أثناء سير العملية الانتخابية.

وطالب الطاعن بإعلان بطلان الإجراءات المُعلنة من قِبل لجنة الانتخابات بشأن الجمعية العمومية لمخالفاتها للنظام الأساسي ولائحة الانتخابات.

وبحسب ما تحصلت عليه الصحيفة، فإنّ لجنة الاستئنافات الانتخابية دعت لاجتماع عاجل يفترض أن يكون انعقد مساء أمس الثلاثاء للفصل في الاستئناف.. إلى جانب استئناف آخر مقدم قبل شهر من قِبل عضو لجنة التسيير السابقة “متوكل ود الجزيرة” ضد قرار لجنة الانتخابات بتعيين لجنة التسيير الحالية بقيادة أيمن مبارك أبو جيبين.

صحيفة الصيحة