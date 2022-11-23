الخرطوم تتخذ اجراءات مشددة حول العربات غير المرخصة





كشف والي الخرطوم المُكلف، أحمد عثمان حمزة، عن مساعي حكومته لإنفاذ حملة كبرى بمشاركة قوات مشتركة لمحاربة ظاهرة تحرك الآليات غير المرخصة وليس لها سجل في سلطات المرور.

ووجه الوالي بتحديث كاميرات المراقبة المرورية وزيادة عددها في المواقع الإستراتيجية ومواقف المواصلات وعند التقاطعات لتسهيل عملية التدخل السريع لفك الاختناقات المرورية.

جاء ذلك خلال زيارته لغرفة السيطرة والتحكم المروري بحضور مدير مرور الولاية اللواء أمير عبدالمنعم فضل .

صحيفة الصيحة