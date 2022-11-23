الهلال يستعد لزيارة مفتش “كاف” بشركة أجنبية





كشف مصدرٌ مطلعٌ بنادي الهلال لموقع “كووورة”، أن صيانة إستاد الجوهرة الزرقاء وإعداده لمرحلة المجموعات بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، ستتم بأيادي شركة سعودية.

ويتعلّق الأمر بشركة متخصصة، وذات خبرة طويلة في صيانة وتأهيل الملاعب الرياضية.

وستقوم الشركة السعودية خلال شهر ديسمبر المقبل بإعادة صيانة وتأهيل العديد من المرافق.

وذلك تحسباً لزيارة تفقدية واستكشافية، من جانب مدير التراخيص بالاتحاد الافريقي لكرة القدم “كاف” محمد سيدات، لإستاد الهلال في نفس الشهر، للتأكُّد من مدى مُطابقته للمعايير المطلوبة لاستضافة مباريات دور المجموعات بدوري الأبطال.

يُذكر أنّ إستاد الجوهرة الزرقاء عاش ضغطاً مكثفاً خلال شهر نوفمبر الجاري، حيث لُعبت عليه 11 مباراة من أصل 13 في إطار تصفيات إقليم سيكافا.

صحيفة الصيحة