وزير الصحة يعلن زيادة إصابات كورونا في الموجة الخامسة





اقر وزير الصحة الاتحادي المكلف، د. هيثم محمد إبراهيم، بانتشار أوبئة في ولايات البلاد المختلفة بخلاف “كورونا” والملاريا، خاصة حمى الضنك والحميات الأخرى.

وقال هيثم خلال تدشين حملة التطعيم ضد كورونا، أمس، إن كوفيد 19 في زيادة في الموجة الخامسة بحسب التقارير الواردة من الولايات، وأضاف: “نحن الآن في مرحلة الموجة الخامسة، وهناك زيادة في الأعداد المصابة خاصة ولاية الخرطوم”، عازياً ذلك للكثافة السكانية العالية وحركة السير منها إلى الولايات الأخرى، وتابع: “مراكز العزل بعد أن كانت خالية، هي الآن تستقبل حالات مرضية مصابة بالكورونا”.

صحيفة السوداني