إعلان الكشف المبدئي للمرشحين لمجلس الإدارة بنادي المريخ





أعلنت لجنة الانتخابات بنادي المريخ عن الكشف المبدئي للمرشحين، للجمعية العمومية المرتقبة في الثلاثين من ديسمبر المقبل.

وترشّح في منصب الرئيس كلٍ من أيمن مبارك الخضر محمد أبو جيبين، حازم مصطفى محمد إبراهيم، الحافظ محمد آدم أحمد، خالد محمد الحسن الخليفة، مصطفى محمود دفع الله محمد.

وفيما ترشّح في منصب النائب الأوّل للرئيس، أوكتاي شعبان حسني علي، طارق سيّد علي المعتصم، عثمان الأمين الشيخ مصطفى الأمين، محمد سيد أحمد سرّ الختم”الجاكومي”.

أمّا منصب نائي الرئيس للشؤون الإدارية والقانونية، أبوبكر الطيب حسن عثمان، أسامة الماحي جعفر الفاضل، صديق علي صالح، عبد المنعم الخير الشنداوي، علي مصطفى عبد الله أسد.

وضمّ منصب نائب الرئيس للشؤون الرياضية، أسامة عبد الجليل فضل حمد، الجيلي عبد الخير عجبنا، محمد عثمان محمد فهمي، منتصر الزاكي عبد الله ريحان.

وترشّح في منصب نائب الرئيس للشؤون المالية والاستثمار، أنور محمد آدم محمد، حسن إدريس، صلاح علي أحمد نصر، لؤي عوض محمد إبراهيم الحلاوي، محمد موسى الكندو.

وضم كشف المرشحين لمعقد المناشط الثقافية والاجتماعية عيسى محمد محمد السراج، محمد الطيب علي أحمد”كبور”، محمد فرح عبد الكريم أحمد، هيثم أحمد محمد إدريس”كابو”.

وفي مقعد الشباب، تواجد جفون آدم محمد جفون، كامل عبد الله إبراهيم التهامي، محمد الفاتح عبد القادر المقبول.

وترشّح في منصب مقعد المرأة، بدرية عبد الحفيظ فضل المولى محمد، تهاني حامد الصادق حامد، سلمى محمد سيّد محجوب، عاطفة عادل عبد الله عبد الرحمن، عفاف الأمين آدم رزق الله.

وضمّت قائمة معقد العضو كلٍ من أيمن الصديق الحسن المقبول، بدر الدين الخضر أحمد محمد، بشرى محمد الصوفي عبد الجليل، جعفر سنادة أحمد سند، جمال الدين برهان الدين عبد القادر، حافظ صديق عبد الله سلمان، خالد أحمد علي الحسن زروق، خالد عب العزيز عبد الرحمن، الرشيد هاشم سليمان البكري”مياسم”، زهير مساعد محمد الأمين، سليمان اللابي عصار مسار، صدام الضو محمد الدود، طارق عثمان أحمد”تفاحة”، ضحية حسب الله علي يوسف، طارق علي زروق محمد، طارق عوض سعد مرجان، عائد الشيخ علي الحاج، عبد المحمود السماني عبد المحمود، عتبة نعيم محمد عباس، عمر صالح عمر فضل، عمرو علي محمود الجندي، العوام قسم السيد محمد البشير، فيصل حنان رحمة الله الحسن، كمال دحية الصديق رحمة، متوكل أحمد علي الضو، متوكل صالح موسى صالح”ود الجزيرة”، محمد الأمين النور الحاج الأمين، محمد البشير بادي الشيخ السادات، محمد الحافظ إدريس عمر بله، محمد حامد يوسف حمد النيل، محمد مختار النور هارون، محمد ميرغني جعفر الطيب.

باج نيوز