مفاجأة مدوية.. اليابان تقهر ألمانيا على الطريقة السعودية





حقق منتخب اليابان فوزا مفاجئا قلب به الطاولة على ألمانيا (2-1)، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الخامسة في كأس العالم 2022.

المنتخب الألماني تقدم بهدف من علامة الجزاء في الدقيقة 33 عن طريق إلكاي جوندوجان، قبل أن تعود اليابان بهدفين في الدقيقتين 75 و83 عبر ريتسو دوان وتاكوما أسانو.

وسارت اليابان على خطى جاره الآسيوي، المنتخب السعودي، الذي قلب تأخره أمام الأرجنتين إلى فوز بنتيجة 2-1.

بهذه النتيجة، اعلت اليابان صدارة ترتيب المجموعة بـ3 نقاط، فيما تذيلت ألمانيا الترتيب بلا نقاط.

المنتخب الياباني تحلى بالشجاعة في مستهل المباراة وباغت المانشافت ببعض المحاولات الخاطفة، أبرزها في الدقيقة السابعة بعرضية وصلت إلى كامادا، الذي أودع الكرة الشباك، لكن الحكم المساعد أشار برايته لوجوده في التسلل، ليُلغى الهدف.

وكان كيميتش صاحب المحاولات الأولى على المرمى اليابانية بتسديدتين، أخطرها من خارج منطقة الجزاء، تصدى لها الحارس جوندا ببراعة.

وأرسل كيميتش تمريرة حريرية لراوم داخل منطقة الجزاء، ليراوغ الحارس الياباني، الذي لم يجد بُدا سوى عرقلته، مما دفع الحكم لاحتساب ركلة جزاء لصالح المانشافت.

انبرى جوندوجان لتنفيذ الركلة، ليسددها بإتقان داخل الشباك، مسجلا أول أهداف المباراة.

وعاد كيميتش لممارسة هوايته التصويبات البعيدة، لكنه أخطأ المرمى هذه المرة ومرت الكرة بعيدة جدا عن القائمين والعارضة.

وواصل الألمان محاولاتهم رغم التقدم، لكن هذه المرة بتصويبة علت المرمى من أقدام موسيالا.

وقبل ثوان معدودة على نهاية الشوط الأول، أطلق كيميتش تصويبة أرضية زاحفة، تصدى لها حارس اليابان، لترتد إلى جنابري، الذي قابلها بعرضية نحو هافيرتز، ليودعها الأخير داخل الشباك.

وراجع الحكم لقطة الهدف مع غرفة حكام الفيديو، ليقرر إلغائه بعدما تبين وجود هافيرتز في التسلل لحظة خروج الكرة من قدم جنابري.

الشوط الثاني شهد إثارة بالغة بعدما تبادل الفريقان تهديد كلا المرميين.

وكاد أنطونيو روديجر أن يعزز تقدم المانشافت بضربة رأسية، لكن براعة الحارس الياباني حالت دون ذلك، قبل أن ترتد الكرة للمدافع الألماني، ليسددها، لكن حارس اليابان واصل ذوده عن مرماه ببسالة.

كما وقف مانويل نوير حائلا أمام بعض الهجمات اليابانية، قبل أن ينهار في آخر ربع ساعة.

واستطاعت الكتيبة اليابانية أن تصطاد شباك نوير مرتين، الأولى عن طريق ريتسو دوان، الذي أحيا الساموراي قبل دقائق على نهاية اللقاء.

وبعد 8 دقائق، انطلق أسانو من الجهة اليمنى، ليخترق منطقة جزاء المانشافت قبل أن يضع الكرة في الشباك من زاوية مستحيلة، لم يتوقعها نوير.

وكثف المنتخب الألماني هجماته في الدقائق الأخيرة، أملا في إدراك التعادل، لكن كافة المحاولات باءت بالفشل.

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