الجزولي: مواكب الكرامة ليست ردّة فعل للتسوية الثنائية





يقول الجزولي” موعدنا موكب الكرامة 4، السبت 3 ديسمبر”.

قال رئيس حزب دولة القانون والتنمية، محمد علي الجزولي، إنّ مواكب الكرامة ليست ردّة فعل لأخبار التسوية الثنائية، إنّما لديها أربعة مطالب أصيلة.

جاء ذلك في تدوينة على صفحته الرسمية، الأربعاء.

وأوضح الجزولي، أنّ المطالب الأصيلة تتمثّل في ترتيبات دستورية تصون هوية الشعب وقيمه وتؤسس لأجهزة عدلية مستقلة ونزيهة،المنع الفوري والحازم لأيّ تدخلات أجنبية، تشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة غير حزبية، وتحديد موعد لانتخابات حرّة ونزيهة.

وشدّد الجزولي، على استمرار مواكب الكرامة حتى تحقيق الأجندة الوطنية التي تنهي معاناة الشعب وتخرج البلاد من مرحلة الفراغ والسيولة التي تعيشها.

باج نيوز