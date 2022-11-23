شاهد بالصورة والفيديو.. ظهر متوترا بسبب الحكم.. ميكانيكي سوداني يتابع مباراة السعودية والأرجنتين عبر (الراديو) ويحتفل على طريقته الخاصة بعد صافرة النهاية





تداول رواد مواقع التواثل الاجتماعي بالسودان مقطع فيديو وجد حظه من التداول والشهرة وذلك بعد أن تم تناقله على نطاق واسع بمنصات مواقع التواصل المختلفة.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع المتداول ميكانيكي سوداني وهو يتابع اللحظات الأخيرة لمباراة السعودية والأرجنتين عبر (راديو) الهاتف.

الرجل ظهر متوترا للغاية بعد أن زاد حكم المباراة الزمن وتأخر في إطلاق زمن المباراة على حد وصفه, وهو ما الأمر الذي جعله يشعر بحالة من التوتر.

وبعد صافرة النهاية قام الميكانيكي بتسجيل احتفالية خاصة, وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد قفز الرجل من مكانه ورافعاً يده احتفالاً بفوز الأخضر السعودي.

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين