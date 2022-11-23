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شاهد بالصورة والفيديو.. طالبة سودانية بالمرحلة الثانوية تثير ضجة غير مسبوقة بعد ظهورها وهي تستعرض بجسمها في الشارع العام بأزياء مدرسية ضيقة وقصيرة

2022/11/23
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أثارت طالبة سودانية ضجة اسفيرية غير مسبوقة وذلك بعد ظهورها في مقطع فيديو واسع الانتشار على منصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد ظهرت الطالبة التي تدرس بالمرحلة الثانوية حسبما ذكر المتابعون وهي تتمشى وتستعرض بجسمها في الشارع العام.

وتواصلت إثارت الجدل بظهور الطالبة بأزياء وصفها المتابعون بالفاضحة, حيث ظهرت وهي ترتدي زي مدرسي قصير جداً وضيق للغاية.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي وبحسب تعليقاتهم التي رصدتها محررة موقع النيلين صبوا جام غضبهم على الفتاة كما انتقدوا أسرتها بسبب السماح لها بالخروج بهذه الأزياء كما انتقدوا إدارة المدرسة التي سمحت لها بدخول المدرسة بهذا المظهر.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين

2022/11/23