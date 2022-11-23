شاهد بالصور.. إعلامي سوداني يصطاد حسناوات البرازيل والأرجنتين وإحداهن تلتصق به وتضع يدها عليه





تداولت صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان صور جديدة للإعلامي السوداني المعروف المنتصر بالله المتواجد بدولة قطر لمتابعة مباريات كأس العالم.

ووفقاً لمتابعات محررة موقع النيلين فقد ظهر الإعلامي الذي غادر رفقة عدد من الإعلاميين والمطربين لمشاهدة المونديال من قطر في صور جديدة من أمام ملاعب كأس العالم.

حيث ظهر مقدم برنامج “المطب” في الصور المتداولة مع حسناوات المنتخبين البرازيلي والأرجنتيني, كما ظهر في صورة أخرى وهو يقف مع مشجعة برازيلية وهي ملتصقة به وواضعة يدها على كتفه.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين