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شاهد بالصور.. إعلامي سوداني يصطاد حسناوات البرازيل والأرجنتين وإحداهن تلتصق به وتضع يدها عليه

2022/11/23
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تداولت صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان صور جديدة للإعلامي السوداني المعروف المنتصر بالله المتواجد بدولة قطر لمتابعة مباريات كأس العالم.

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ووفقاً لمتابعات محررة موقع النيلين فقد ظهر الإعلامي الذي غادر رفقة عدد من الإعلاميين والمطربين لمشاهدة المونديال من قطر في صور جديدة من أمام ملاعب كأس العالم.

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حيث ظهر مقدم برنامج “المطب” في الصور المتداولة مع حسناوات المنتخبين البرازيلي والأرجنتيني, كما ظهر في صورة أخرى وهو يقف مع مشجعة برازيلية وهي ملتصقة به وواضعة يدها على كتفه.

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رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين

2022/11/23