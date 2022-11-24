“شعبية عقار” : ليس لدينا اعتراضٌ على التسوية السياسية





قال الناطق الرسمي باسم الحركة الشعبية شمال بقيادة “عقار”، سعد محمد عبد الله، إن اجتماع المجلس القيادي للجبهة الثورية بقيادة الهادي إدريس، وضع رؤية مشتركة تضمّنت ملاحظات على الإعلان السياسي ووثيقة المحامين الدستورية تم تضمينها في ورقة واحدة تمثل رؤية الجبهة الثورية ككتلة سيتم تقديمها للجهات المعنية.

وأكد سعد في تصريح لـ(الصيحة) أن ليس لديهم اعتراض على أن تتم تسوية سياسية تكون فيها للقوى السياسية وضعيتها في الفترة الانتقالية، وقال “فقط اعتراضنا على الحديث الدائر حول إلغاء اتفاق السلام”، وأضاف “علينا جميعاً نحن في الحركة الشعبية وقوى الحرية والتغيير بشقيه المجلس المركزي والكتلة الديمقراطية وغيرها من المكونات أن نحسم الإشكالات التي بين الكُتل في إطارها السياسي وليس بشيطنة اتفاق السلام”.

الخرطوم- الطيب محمد خير

صحيفة الصيحة